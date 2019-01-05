В Кыргызстане начали платить пособия по уходу за детьми с ОВЗ

В Кыргызстане с 1 января текущего года стали выплачивать пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об, как передает Trend, сообщил Sputnik Кыргызстан министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

Сумма выплаты составляет 4 900 сомов. Ранее сообщалось, что в Кыргызстане внедряется услуга персонального ассистента. Он назначается ребенку с инвалидностью, имеющему заключение медико-социальной экспертной комиссии. Персональным ассистентом может стать кто-то из родителей, опекунов либо близких родственников ребенка. За это им будет выплачиваться пособие.

"Мы эту сумму определили, учитывая прожиточный минимум. В зависимости от повышения прожиточного минимума размер пособий также будет меняться", - рассказал он.

Министр сообщил, что не все родители детей с инвалидностью смогут получать это пособие.

"Должно быть заключение от медико-социальной экспертной комиссии, что ребенок с ОВЗ нуждается в стабильном уходе - к примеру, ребенок не может самостоятельно есть, ходить или выходить на улицу. В республике примерно 30 тысяч детей-инвалидов, пособия предусмотрены для 6 тысяч. Дети должны быть в возрасте до 18 лет", - сказал Кочкоров.

Из бюджета на эти цели выделено 420 миллионов сомов.

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