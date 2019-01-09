В Кыргызстане 2019-й объявят Годом развития регионов и цифровизации

В Кыргызстане 2019-й будет объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 января, на встрече с жителями Сокулукского района Чуйской области, передает Trend со ссылкой на knews.kg.

Президент напомнил, что 2018-й год объявлен Годом развития регионов и основная деятельность направлена на развитие регионов, открытие новых рабочих мест, создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сельской местности.

«Цифровизация общества является требованием сегодняшнего времени. Это откроет новые возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при оказании государственных услуг, что поспособствует искоренению коррупционных элементов», — подчеркнул президент.

Цифровые технологии проникнут во все сферы жизни — образование, медицина, бизнес, туризм, в работу судебных и правоохранительных органов цифровая инфраструктура будет введена в приоритетном порядке. В обязательном порядке будут реализованы проекты «Безопасный город» и «Безопасное дорожное движение».

Глава государства отметил, что через электронную систему «Тундук» 189 государственных услуг будут переведены в цифровой формат. Гражданам теперь не придется стучаться в различные двери госорганов за той или иной справкой, всю нужную информацию чиновник будет искать сам. Это касается всех сфер жизни, в том числе получения справок о несудимости, выхода на пенсию, «суйунчу» на ребенка, пособий, получения паспорта, водительских прав, гражданских актов, регистрации транспортных средств.

«Цифровая инфраструктура в разы уменьшит прямой контакт граждан с чиновниками, что является основным инструментом искоренения коррупции. В 2019 году создание цифровых основ развития страны должно быть приоритетным направлением государственной политики. Именно в этих целях 2019 год решено объявить Годом развития регионов и цифровизации страны. На этой неделе мною будет подписан соответствующий указ», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

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