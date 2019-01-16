В 2018 году ВВП в Кыргызстане увеличился на 3,5%

Валовой внутренний продукт в Кыргызстане по итогам 2018 года, по предварительной оценке, составил 557 миллиардов сомов и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,5 процента, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП в 2018 году составил 509 миллиардов сомов и возрос на 3,5 процента.

Объем промышленной продукции составил около 251 миллиард сомов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 5,4 процента за счет увеличения добычи угля на 22 процента, сырой нефти и природного газа — на 17,5 процента, а также в производстве нефтепродуктов, основных металлов, текстильном производстве, производстве одежды, пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов.

Положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 2,7 процента, в строительстве — 7,8 процента, а также в оптовой и розничной торговле — 5,5 процента.

В 2018 году уровень инфляции в потребительском секторе составил 0,5 процента, в то время как в 2017 году он составлял 3,7 процента.

В 2018 году (по сравнению с декабрем предыдущего года) снижение цен на потребительские товары и услуги наблюдалось в Баткенской и Чуйской областях, тогда как максимальный их прирост отмечался в Нарынской области.

Внешнеторговый оборот в январе-ноябре 2018 года составил 5,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 6,2 процента, при этом экспортные операции увеличились на 0,8 процента, а импортные поступления — на 8,2 процента.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС составил 2,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем прошлого года снизился на 4,8 процента. При этом, экспорт товаров уменьшился на 0,5 процента, импортные поступления — на 6,1 процента. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (65,9 процента) и Казахстан (32,3 процента).

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