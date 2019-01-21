Кыргызстан и Казахстан начали переговоры о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов. Об этом агентству «Кабар» сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, передает Trend.

По их информации, сегодня проходит первый этап переговоров обсуждения проекта соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.

Согласно обсуждаемому проекту казахстанская сторона обязуется экспортировать в Кыргызстан продукцию без пошлины согласно утвержденному индикативному балансу и протоколу.

Индикативный баланс будет утвержден на втором этапе переговоров, который состоится в ближайшие 5-6 дней в Казахстане.

Контроль исполнения за проектом возложен от Кыргызстана на ГКПЭН, от Казахстана на Минэнерго. В составе рабочей группе от кыргызстанской стороны представлен зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

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