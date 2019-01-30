В Кыргызстане хотят создать государственную горнодобывающую компанию

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предлагает создать государственную горнодобывающую компанию. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием президента, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По словам главы правительства, госкомпанию можно открыть на базе ОАО «Кыргызалтын».

«Кыргызалтын» еле работает. Эта компания, владея многими месторождениями, отдавала свою долю другим и в итоге осталась с одним Макмалом. Если будет госкомпания, то остановится выдача лицензий. Недры — это богатство народа», — сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что из-за незаконного экспорта руды бюджет республики теряет большие средства.

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