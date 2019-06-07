Посол Кыргызстана в Великобритании рассказала в английском парламенте о роли женщин в дипломатии и политике

Посол Кыргызстана в Великобритании Гульнара Искакова приняла участие в дискуссии, прошедшей в здании парламента королевства, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Уточняется, что 4 июня 2019 года в здании парламента Великобритании прошел семинар «Великобритания и женщины Евразии. Десятилетия в дипломатии и политике: вызовы и лидерство». Мероприятие было организовано депутатом Палаты Общин британского парламента Хелен Грант и БотойХопкинсон, представлявшей «Друзей из Евразии Консервативной партии».

Наряду с организаторами, на дискуссии выступили аккредитованные в Соединенном Королевстве женщины-послы Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Сербии и зампосла Израиля. Выступавшие говорили о своей дипломатической карьере, о положении женщин-дипломатов в своих министерствах иностранных дел и другой государственной службе, а также об основных проблемах в продвижении женщин.

Посол Кыргызской Республики Гульнара Искакова отметила в своем выступлении, что вне зависимости от стран женщины в своей карьере сталкиваются с одинаковыми предубеждениями и трудностями, и что представительство женщин в дипломатии так же, как и во властных структурах в целом, остается невысоким.

«Женщины должны иметь равные права и доступ к карьере не только потому, что они составляют половину человечества и важную часть семьи – главной ячейки общества, растят детей, кормят и поддерживают свои семьи, но и также и потому, что они привносят свой уникальный опыт и подход в свою работу», - отметила она.

Рассказывая о ситуации с продвижением вопросов представительства женщин во власти в своей стране, посол Искакова поделилась с аудиторией историей участия женщин Кыргызстана в управлении страной. Послом КР была отмечена огромная роль, с честью выполненная в самые трудные переломные исторические моменты жизни страны двумя достойными дочерями народа - Курманджан даткой и Розой Отунбаевой.

Выступления послов были восторженно приняты переполнявшими один из залов Парламента Великобритании участниками - депутатами, сотрудниками британского парламента, членами группы «Друзей из Евразии Консервативной партии», представителями дипкорпуса, а также неправительственных организаций Лондона.

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