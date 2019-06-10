Фестиваль национальных видов спорта и игр стран СНГ пройдет на Иссык-Куле

В Кыргызстане пройдет II Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом стало известно на заседании Совета по физической культуре и спорта в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбек Арпачиев в своем выступлении рассказал, что фестиваль пройдет с 4 по 9 сентября этого года на Иссык-Куле.

«Соревновательные мероприятия пройдут по таким видам спорта, как кыргыз курош, тогуз коргоол, перетягивания каната, самбо, мас-рестлинг и армрестлинг, - информирует участников заседания он. - Спортивные мероприятия пройдут на объектах, где проводились III Всемирные игры кочевников. В культурную программу включены выступления народных коллективов, дегустация блюд национальной кухни, проведения ярмарок, тематических выставок, демонстрация кочевой культуры и традиции кыргызов».

Арпачиев пригласил присутствующих посетить игры, те в свою очередь поблагодарили за организацию и одобрили положения о нем.

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