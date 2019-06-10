Фестиваль национальных видов спорта и игр стран СНГ пройдет на Иссык-Куле

10 июня 2019 16:37 (UTC+04:00)

В Кыргызстане пройдет II Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом стало известно на заседании Совета по физической культуре и спорта в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбек Арпачиев в своем выступлении рассказал, что фестиваль пройдет с 4 по 9 сентября этого года на Иссык-Куле.

«Соревновательные мероприятия пройдут по таким видам спорта, как кыргыз курош, тогуз коргоол, перетягивания каната, самбо, мас-рестлинг и армрестлинг, - информирует участников заседания он. - Спортивные мероприятия пройдут на объектах, где проводились III Всемирные игры кочевников. В культурную программу включены выступления народных коллективов, дегустация блюд национальной кухни, проведения ярмарок, тематических выставок, демонстрация кочевой культуры и традиции кыргызов».

Арпачиев пригласил присутствующих посетить игры, те в свою очередь поблагодарили за организацию и одобрили положения о нем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин приедет в Душанбе
Таджикистан 10:58
Президент Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко с защитой титула чемпионки UFC
Кыргызстан 09:38
В Таджикистане в экологической зоне построят турбазу
Таджикистан 8 июня 09:44
В Бишкеке ведущие эксперты из Европы и СНГ обсудили проблемы медицины, экологии и безопасности
Кыргызстан 8 июня 09:39
Посол Кыргызстана в Великобритании рассказала в английском парламенте о роли женщин в дипломатии и политике
Кыргызстан 7 июня 15:21
ЕС выделил Таджикистану 20 млн. евро для строительства ГЭС «Себзор»
Центральная Азия 7 июня 15:20
Лента новостей
Очень красиво! Впервые в Азербайджане кинематографисты Непала сняли фильм "Bir Bikram 2" (ВИДЕО)
Культура 17:05
Глава минобороны Турции прибыл в Нахчыван (ФОТО)
Политика 16:55
Звезды на красной дорожке "Кинотавра" (ФОТО)
Стиль 16:53
В Турции упал учебный самолет – есть погибший
Турция 16:53
В Японии смогли вырастить стволовые клетки в обычном клее
Другие страны 16:51
Билеты на Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" уже в продаже
Общество 16:43
Ряд авиакомпаний приостановили рейсы в столицу Судана
Другие страны 16:31
Таможенный комитет Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет более чем на 14%
Бизнес 16:28
В Азербайджане "Последний звонок" пройдет на территориях самих школ
Общество 16:21