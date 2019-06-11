Жээнбеков по телефону обсудил с Путиным его предстоящее участие в саммите ШОС в Бишкеке

11 июня 2019 15:04 (UTC+04:00)

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В ходе состоявшегося телефонного разговора главы государств обсудили предстоящий визит Владимира Путина в Кыргызскую Республику для участия в Саммите глав-государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, а также актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стоит отметить, что на официальном сайте Кремля говорится, что лидеры двух стран также условились о проведении двусторонней встречи «на полях» мероприятия.

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