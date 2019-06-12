Делегация из Кыргызстана принимает участие в 108-й сессии МОТ в Женеве

10 июня 2019 года начала работу в Женеве 108-я юбилейная сессия Международной организации труда (МОТ), которая продлится до 21 июня 2019 года, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, в работе юбилейной сессии принимает участие делегация Кыргызской Республики. В соответствии с правилами МОТ, делегация нашей страны состоит из представителей правительства, национальной конфедерации работодателей и федерации профсоюзов КР.

В данной сессии принимает участие около 5 тысяч представителей из 187 стран, ведущих международных и неправительственных организаций мира.

Основной темой сессии станет доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда.

По итогам сессии планируется принятие основного документа – Декларации о столетии Международной организации труда, основной целью которой является отражение достижений первых ста лет существования организации и определение задачи на предстоящее второе столетие для содействия устойчивому экономическому росту и достойной работе для всех во всем мире.

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