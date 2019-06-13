В Бишкеке сегодня начинается саммит ШОС

13 июня 2019 09:26 (UTC+04:00)

Сегодня в Бишкеке начинается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В повестку дня предстоящего саммита включено около двух десятков вопросов, в том числе о создании Банка ШОС и совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

Для участия в саммите приедут главы 11 государств - президенты России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана приедут в качестве участников саммита, главы еще четырёх стран - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии - в качестве наблюдателей.

В дни проведения заседания также состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан, а также официальные визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, передает ТАСС.

Процедуру аккредитации на заседание Совета глав государств - участников ШОС прошли более 500 сотрудников СМИ, сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

В том числе 434 иностранных журналиста из 115 изданий и телеканалов России, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии и Японии.

По данным пресс-службы, в рамках саммита ШОС в Бишкеке пройдет гала-концерт "Караван дружбы" с участием артистов стран - участниц организации.

Во время проведения саммита будет ограничено автомобильное движение на отдельных участках дорог в Чуйской области и Бишкеке, сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД.

Около тысячи сотрудников ГУОБДД и региональных управлений будут нести службу в усиленном режиме.

Совет глав государств ШОС — ранее был запланирован на 14−15 июня. Однако в эти дни в Душанбе будет проходить саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), куда многие главы государств приедут после заседания из Бишкека.

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