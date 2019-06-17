В КР предлагается создать Центр по государственно-частному партнерству за $30 млн

Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша одобрил проект постановления о создании Центра по государственно-частному партнерству при Министерстве экономики КР, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

На его создание Азиатский банк развития предоставит грантовые средства в размере 30 млн. долларов США.

Заместитель министра экономики Элдар Абакиров обозначил, что изучен опыт России, Казахстана и Беларуси. «Центр будет заниматься вопросами разработки и реализации проектов государственно-частного партнерства, также проводить обучения сотрудников государственных органов», - добавил он.

В штате данного Центра будут работать 15 специалистов, из них заработная плата 4 сотрудников будет финансироваться Агентством по продвижению и защите инвестиций.

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