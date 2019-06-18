Премьер-министр Кыргызстана встретился с инвесторами из Китая

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с инвесторами из Китайской Народной Республики, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Глава правительства поприветствовал делегацию, отметив, что прошедший государственный визит Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызстан, достигнутые между сторонами договоренности позволят углубить отношения всестороннего стратегического партнерства, придав им мощный импульс.

Директор многопрофильной корпорации «Чан Ань» Ли Ган отметил, что делегация, прибывшая из Китая, приветствует развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в самых различных направлениях.

«Председатель Китая Си Цзиньпин в своих выступлениях нередко цитирует высказывания выдающегося китайского поэта Ли Бая, местом рождения которого был город Суяб. В рамках нашего визита мы посетили эту местность вблизи города Токмок. Мы намереваемся снять исторический фильм про поэта Ли Бая, тем самым показав культурные линии и ценности наших взаимоотношений. При содействии археологов двух стран мы хотели бы изучить местность, провести раскопки, построить музей поэта Ли Бая, чтобы эта местность стала историческим туристическим центром. Кроме того, мы встретились с отечественными кинорежиссерами и обсудили предложения по написанию сценария к фильму, съемки которого пройдут здесь и в Китае», - сказал он.

Члены делегации также сообщили, что в рамках визита были достигнуты договоренности по производству китайского чая, выпуску ликероводочной продукции, экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай, а также обсуждены перспективы развития базы электронной трансграничной оптовой торговли.

«Кроме того, мы обратили внимание на туристический потенциал страны. В год 100 млн. туристов из Китая посещают различные страны мира. В этом направлении имеются планы по созданию туристической базы, гостиничного и комплекса на побережье озера Иссык-Куль. Это не экономический, а культурный проект, при котором туристический маршрут пролегал бы через местность, где ранее располагался город Суяб. Все эти начинания имеют большое значение и соответствуют установке Председателя Китая Си Цзиньпина в рамках проекта «Один пояс - один путь», - сказал Ли Ган.

Абылгазиев подчеркнул, что государство нацелено на оказание поддержки инвестиционным предложениям и проектам, направленным на дальнейшее развитие сотрудничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

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