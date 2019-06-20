Более 3,8 тыс. кыргызстанцев были бесплатно обучены рабочим специальностям с начала года

В рамках деятельности Фонда развития навыков (ФРН) 3,8 тысячи человек прошли бесплатное обучение рабочим специальностям в сфере строительства, горнодобывающей и пищевой промышленности, туризма, швейной отрасли, транспорта и сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Обучение, организованное Фондом развития навыков при поддержке Программы развития сектора “Навыки инклюзивного роста” Азиатского банка развития, длится от одного до 4,5 месяцев.

В текущем году 86,33% заявок на обучение поступило от организаций-работодателей, остальные – от индивидуальных лиц.

Среди организаций-заявителей Международный аэпропорт “Манас”, Ассоциации поваров, швей и туризма, “Кыргызнефтегаз”, РЭС и ГЭС, ОАО "Каинды-Кант", ОАО «Кантский цементный завод», санатории «Голубой Иссык-Куль» и «Кыргызское взморье», рестораны «Ала-Тоо», «Фрунзе», «Дасмия», Ассоциации инвалидов и др.

Курсы были организованы на базе колледжей, профессиональных лицеев и учебных центров во всех областях республики.

Трудоустройство после получения сипециальности составило 74%.

43% обучающихся составили девушки и женщины. 6,3% - лица с ограниченными возможностями здоровья.

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