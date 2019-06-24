Жээнбеков: Мы должны максимально использовать нынешний потенциал в промышленном секторе

24 июня 2019 10:10 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе первого заседания Комитета по промышленности и предпринимательству при Национальном Совете по устойчивому развитию КР отметил легкую и перерабатывающую промышленности как одну из перспективных, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

«У нас есть такие отрасли, как легкая промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции, традиционно имеющие огромное значение в развитии нашей страны», - сказал он.

По его словам, они относятся к секторам, обеспечивающим население рабочими местами и доходами. Развитие данных отраслей, как отметил президент, также даст толчок для развития сферы сельского хозяйства, строительства, торговли, образования.

«Эти отрасли отличаются своей сравнительно низкой капиталоемкостью. Другими словами, если мы окажем государственную поддержку этим отраслям, то сможем получить отдачу, в разы превышающую каждый вложенный сом», - подчеркнул глава государства.

Сооронбай Жээнбеков также сказал, что главными условиями для развития этих сфер в короткие сроки является привлечение инвесторов, способных предоставить рынки сбыта, привести новые технологии и оказать помощь в создании своего промышленного потенциала в будущем.

«Появилась возможность экспорта фруктов, молока, меда на огромные рынки не только ЕАЭС, но и Китая, Индии, Пакистана и Ирана», - подчеркнул он.

Жээнбеков также сообщил, что с переходом на новый уровень промышленного производства получится вывести из тени, по данным Нацстаткома, на 24%, по оценкам экспертов – на 29%.

«В перспективе легкая промышленность станут отраслями, способными динамично развиваться и «поглотить» излишки человеческих ресурсов в сфере сельского хозяйства и сфер, находящихся в тени», - заключил он.

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