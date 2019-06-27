С начала года нацбанк Кыргызстана купил 1,6 тонны золота

Национальный банк Кыргызстана с начала 2019 года купил 1,6 тонны золота. Об этом в ходе своего отчета в Жогорку Кенеше сообщил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Он отметил, что Национальным банком осуществлялось с соблюдением требований законодательства и принципов по поддержанию ликвидности и обеспечению безопасности резервных активов.

«Объем валовых международных резервов (активы в золоте, СПЗ и иностранная валюта) на конец 2018 года составил в эквиваленте порядка 2,156 млрд. долларов США, снизившись за год на 1 процент или на 21 млн. долларов США (на конец 2017 года – 2,177 млрд. долларов США).

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