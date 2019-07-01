В 2019 году 113 сел Кыргызстана будут обеспечены питьевой водой

До конца года в Кыргызстане планируется обеспечить чистой питьевой водой еще 44 села. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения при Госстрое Аскарбек Токтошев, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Он рассказал, что в КР существует 584 села, в которые требуется провести водоснабжение. В течение первого полугодия 2019 года 69 сел уже обеспечены питьевой водой», - сказал он.

Аскарбек Токтошев отметил, что вопросы по обеспечению питьевой водой решаются за счет международных партнеров.

«В частности, у нас есть 8 партнеров. Это Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк, Европейский банк реконструкции и развития, Швейцарская конфедерация, Европейский союз. Есть также благотворительные и гуманитарные организации. В основном из арабских стран», - пояснил он.

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