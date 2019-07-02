Международный Валютный Фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2019 году на уровне 3,8%, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Седьмого июня 2019 года Исполнительный совет МВФ завершил консультации с Кыргызстаном в соответствии со Статьей IV.

В экономике в 2018 году отмечался умеренный рост на уровне 3,5 %, которому способствовали благоприятные региональные условия. Базовая инфляция снизилась, а более низкие цены на продукты питания привели к уменьшению общего уровня инфляции в среднем до 1,5 %. Дефицит по счету текущих операций в платежном балансе уменьшился до 8,7 % ВВП, при этом валовые официальные валютные резервы уменьшились до все еще достаточного уровня в размере четырех месяцев импорта товаров и услуг.

Дефицит сектора государственного управления, оцененный согласно «Руководству по статистике государственных финансов» МВФ, снизился в 2018 году до 1,3 % ВВП, в основном из-за того, что расходы на инвестиции и товары и услуги были ниже предусмотренных в бюджете. Хотя Национальный банк КР (НБКР) смягчил свою денежно-кредитную политику, он достиг дальнейших успехов в уменьшении избыточной ликвидности и долларизации. Прочность банковского сектора повысилась, но НБКР предпринял необычный шаг, приобретя проблемный банк.

Ожидается, что в 2019 год темпы роста умеренно повысятся благодаря добыче золота и бюджетной экспансии и достигнут в среднесрочной перспективе примерно четырех процентов. Однако риски все еще смещены в сторону замедления в основном из-за воздействия напряженности в торговой сфере на региональные экономические условия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.