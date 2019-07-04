На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт, ситуация урегулирована

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Отмечается, что вчера, 3 июля, на газозаправочной станции, расположенной на выезде из села Аксай Баткенского района, гражданин Таджикистана избил хозяина станции – гражданина Кыргызстана. Таджикистанец потребовал прекратить продажу газа другим гражданам Таджикистана, вел себя агрессивно и нанес травму головы хозяину АГЗС - гражданину Кыргызстана Ж.Ж.1964 г.р. Ж.Ж. был доставлен в больницу в селе Самаркандек. Гражданин Таджикистана скрылся в направлении Исфаринского района Таджикистана.

В ответ на это жители с.Аксай перекрыли автодорогу Исфара - Ворух.

В этот же день состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.

С целью урегулирования ситуации и недопущения ее эскалации полномочный представитель правительства КР в Баткенской области А.Мадумаров и представители ГПС КР провели разъяснительную работу среди местного населения.

В 2 часа 4 июля 2019 г. движение по дороге Исфара – Ворух было возобновлено.

ГПС КР контролирует ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы.

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