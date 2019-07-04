На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт, ситуация урегулирована

4 июля 2019 11:03 (UTC+04:00)

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Отмечается, что вчера, 3 июля, на газозаправочной станции, расположенной на выезде из села Аксай Баткенского района, гражданин Таджикистана избил хозяина станции – гражданина Кыргызстана. Таджикистанец потребовал прекратить продажу газа другим гражданам Таджикистана, вел себя агрессивно и нанес травму головы хозяину АГЗС - гражданину Кыргызстана Ж.Ж.1964 г.р. Ж.Ж. был доставлен в больницу в селе Самаркандек. Гражданин Таджикистана скрылся в направлении Исфаринского района Таджикистана.

В ответ на это жители с.Аксай перекрыли автодорогу Исфара - Ворух.

В этот же день состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.

С целью урегулирования ситуации и недопущения ее эскалации полномочный представитель правительства КР в Баткенской области А.Мадумаров и представители ГПС КР провели разъяснительную работу среди местного населения.

В 2 часа 4 июля 2019 г. движение по дороге Исфара – Ворух было возобновлено.

ГПС КР контролирует ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состоялась презентация узбекской Ravon Nexia R3, собранной в Казахстане
Бизнес 11:04
Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана проведут очередные совместные учения
Таджикистан 10:58
Таджикистан представил свои достижения в сфере торговли после вступления в ВТО
Таджикистан 3 июля 11:12
Заместителем министра финансов Кыргызстана назначен Абдыбалы тегин Суеркул
Кыргызстан 3 июля 11:09
В рамках сессии ЮНЕСКО в Баку открылась выставка «Природное и культурное наследие Кыргызстана» (ФОТО)
Общество 2 июля 17:48
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 2 июля 17:39
Лента новостей
Талибы освободили 42 солдата афганской армии
Другие страны 11:14
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 11:13
Отчет: Израиль поддерживает местное сельское хозяйство
Израиль 11:13
Туркменистан активно сотрудничает с Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Туркменистан 11:12
В рамках сессии ЮНЕСКО в Баку открылась книжная выставка
Общество 11:11
Лукашенко: Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления спокойствия в регионе
Беларусь 11:11
"Лукойл Узбекистан" открывает тендер на поставку запчастей
Тендеры 11:04
Состоялась презентация узбекской Ravon Nexia R3, собранной в Казахстане
Бизнес 11:04
Крупный азербайджанский холдинг увеличил совокупные активы более чем на 9%
Бизнес 10:59