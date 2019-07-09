В Кыргызстан с визитом прибыл главный технический советник института окружающей среды Финляндии А.Мякель

Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР (ГАООСиЛХ) Абдыкалык Рустамов встретился с экспертами института окружающей среды Финляндии во главе Ари Мякель, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече Рустамов поблагодарил правительство Финляндии за поддержку в рамках реализации предыдущих проектов и выразил надежду на дальнейшее двухстороннее сотрудничество в целях закрепления достигнутых результатов, а также решения новых задач в связи с запуском очередной фазы проекта «KGZ-ВОДА III».

«Вопросы, касающиеся качества воды и соответствующих экосистем водных объектов всегда очень актуальны. Финляндия-это страна тысячи озер и конечно имеет колоссальный опыт в области охраны и экологического мониторинга водных объектов. Кыргызстан тоже славиться своими уникальными горными озерами и конечно, аналогичные вопросы, связанные с мониторинга качества этих водных объектов для нашей страны более чем актуальны», - заявил Рустамов.

Ари Мякель поблагодарил главу ГАООСиЛХ за теплый прием и поддержку в рамках реализации проекта «KGZ-ВОДА/Иссык-Куль» и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках следующей фазы, которое было одобрено правительством Финляндии.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам повышения потенциала и технической помощи для экологических лабораторий ГАООС и ЛХ, а также обсудили мероприятия, направленные на разработку новой фазы проекта “KGZ-ВОДА III», начало процесса реализации, который намечен на 2020 год.

Необходимо отметить, что новая фаза будет ориентирована на расширение и углубление мониторинга качества воды в Кыргызстане с акцентом на южные регион страны, повышение потенциала региональных лабораторий, в частности экологической лаборатории, которая находится в г. Ош, а также оптимизацию процесса управления экологическими данными (качество поверхностных вод).

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