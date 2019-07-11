Президент Кыргызстана встретился с представителями крупного бизнеса Швейцарии

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 10 июля в рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию встретился с представителями крупного бизнеса Швейцарии в городе Берн, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения со Швейцарией для Кыргызстана являются одним из приоритетов не только во внешней политике, но и в успешном развитии экономики. Швейцария оказывает весомую поддержку Кыргызстану по построению парламентской демократии, укреплению институтов гражданского общества, реализации национальных программ развития.

Президент подробно рассказал о мерах, принимаемых по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в стране, в особенности для малого и среднего бизнеса.

Жээнбеков добавил, что в Кыргызстане действует один из наиболее либеральных фискальных режимов в регионе.

«Ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют всего по 10%, а НДС 12%. Предоставлены очень существенные налоговые преференции для инвесторов, реализующих региональные проекты в промышленности», - подчеркнул Глава государства.

Он особо отметил, что в Кыргызстане все сектора экономики открыты для внешних инвесторов.

«Активно продвигаются инструменты государственно-частного партнерства. Доступ к недорогим ресурсам, включая дешевую электрическую энергию, дает сравнительные преимущества для создания совместных предприятий. Тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран Содружества независимых государств. Членство Кыргызстана в ЕврАзЭС раскрывает возможности 180-миллионного рынка», - отметил Жээнбеков.

Представители деловых кругов Швейцарии выразили готовность к совместному сотрудничеству по реализации различных инвестиционных проектов. Они рассказали о возможностях взаимодействия в сферах цифровизации, сертификации, финансов, энергетики, туризма, нефтяной переработки, производства молочной продукции.

Инвестиционные компании, оказывающие содействие швейцарским деловым кругам в реализации проектов в странах СНГ, проинформировали о своем ближайшем визите в Кыргызстан.

Во встрече с президентом КР приняли участие руководители и представители таких крупных компаний, как «Herculis Partners», «ABB Schweiz», «Tatneft Europe», «OBVIAM Investing for Impact», «Blue Orchard Finance», «Integral Petroleum», «SICPA», «Switzerland Tourism», а также Объединенной торговой палаты Швейцарии, Государственного секретариата Швейцарии по экономическим делам (SECO) и другие.

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