Я поражен красотой Кыргызстана, здесь можно снимать фильмы Болливуда – посол Индии в Кыргызстане

12 июля 2019 09:51 (UTC+04:00)

Вчера, 11 июля, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в КР Алок Амитабх Димри. В ходе встречи стороны обсудили различные сферы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие экспорта меда из Оша в Индию, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

В своей речи Алок Амитабх Димри отметил, что Ошский мед пользуется большой популярностью в Индии и согласно поручению Премьер-министра Индии будет улучшено взаимодействие в сфере поставок горного меда из Южного региона КР на индийский рынок.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили развитие экотуризма, а также возможности сьемок фильмов Болливуда в южном регионе КР.

“Я поражен природной красотой южного Кыргызстана. Здесь с удовольствием можно было бы снимать фильмы с актерами Индийского Болливуда. В отличие от Европы, где они зачастую производят съемки, здесь натуральная природа, готовая чтобы показать ее красоту всему миру”, - отметил Алок Амитабх Димри.

Помимо этого градоначальник высказал инициативу по повышению знаний молодых специалистов в сфере медицины в рамках Программы обмена опытом в Индийских клиниках.

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