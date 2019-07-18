Состоялся Кыргызско-Корейский бизнес-форум

18 июля 2019 09:24 (UTC+04:00)

«Верю, что результатом кыргызско-корейского бизнес-форума станут взаимовыгодные долгосрочные соглашения в будущем», - сказал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на бизнес-форуме «Кыргызстан - Южная Корея», который был организован в рамках первого официального визита премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ена в Бишкек, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как он отметил, данный форум - знаменательное событие в укреплении торгово-экономических отношений двух стран.

«Президент КР объявил этот год Годом развития регионов и цифровизации, в этой связи мы заинтересованы перенять у Кореи успешную модель развития сельского хозяйства, развития регионов, цифровизации, зеленой экономики и здравоохранения страны. В частности, с учетом роли движения «Мое село», которое стало большой поддержкой в развитии всей Южной Кореи, мы очень рады открытию данного проекта в Кыргызстане. Мы верим, что этот проект станет большим толчком в развитии наших сел. Я верю, что в рамках данного форума сегодня состоятся продуктивные переговоры между бизнесом двух стран. Я также верю, что в результате этих переговоров в будущем мы достигнем взаимовыгодных соглашений», - сказал он.

Премьер отметил, что участие глав правительств двух стран в данном форуме показывает приверженность правительств двух стран к укреплению торгово-экономических связей между ними.

В завершении Абылгазиев выразил надежду, что кыргызско-корейские отношения в будущем будут динамично развиваться и прогрессировать.

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