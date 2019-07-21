В Бишкеке автомобиль во время соревнований въехал в зрителей

21 июля 2019 15:36 (UTC+04:00)

Автомобиль во время проводимых в Бишкеке в воскресенье автосоревнований въехал в зрителей. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в столичном ГУВД.

"По предварительным данным, во время проводимых в центре города на площади Победы соревнований по дрифтингу один из участников не справился с управлением и врезался в зрителей", - заявил представитель ведомства.

По его словам, в результате наезда один человек был госпитализирован. "Пострадавший доставлен в одну из больниц Бишкека, состояние его здоровья не вызывает опасений у медиков", - отметил собеседник.

Еще несколько зрителей "получили медицинскую помощь на месте ЧП".

"В настоящее время изучаются все обстоятельства данного инцидента", - заверил представитель ГУВД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Узбекистане обсудили планы ускорения строительства газопровода Центральная Азия – Китай
Энергетика 20 июля 18:06
Премьер-министры Кыргызстана и Кореи посетили ущелье «Ала-Арча»
Кыргызстан 20 июля 09:24
Президент Жээнбеков встретился с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Еном
Кыргызстан 19 июля 10:06
Состоялся Кыргызско-Корейский бизнес-форум
Кыргызстан 18 июля 09:24
Таджикистан и Кыргызстан всерьез занялись решением проблем на границе
Центральная Азия 17 июля 09:21
Проведены переговоры по делимитации кыргызско-таджикской госграницы
Другие страны 16 июля 11:10
Лента новостей
“EYOF Баку 2019”: Завершились очередные индивидуальные теннисные матчи
Общество 15:15
Боевики выпустили снаряд по мирному селению на юге Сирии
Арабские страны 15:08
Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" и "бронзу" ЧМ
Общество 14:34
“EYOF Баку 2019”: Турецкие теннисисты начали соревнования с победы
Общество 14:07
Депутат: Национальная пресса играет важную роль в информационной войне с противником
Политика 13:54
Канте покинул сбор "Челси" по состоянию здоровья
Спорт 13:53
“EYOF Баку 2019”: Три азербайджанских борца прошли в финал
Общество 13:38
Завтра в Азербайджане будет до 41 градуса тепла
Общество 13:20
“EYOF Баку 2019”: Азербайджанская спортсменка включилась в борьбу на соревнованиях по теннису
Общество 12:52