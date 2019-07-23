На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия

23 июля 2019 00:35 (UTC+04:00)

Конфликт с применением оружия произошел в понедельник на границе Кыргызстана и Таджикистана, в ходе которого пострадали пять человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Кыргызстана.

"Конфликт произошел между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, по предварительным данным, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

"Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в данный населенный пункт. Жители села Аксай (Кыргызстан) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие", - отмечает ГПС. По ее данным, стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"По предварительным сведениям, пять человек получили ранения, в настоящее время автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух (таджикский анклав) закрыта". - отмечает ГПС. На место ЧП уже прибыли представители погранслужб обоих государств. "Они проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте также работают представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон", - подчеркивается в сообщении.

Информация таджикской стороны

В администрации города Исфара на севере Таджикистана, непосредственно граничащего с Кыргызстаном, сообщили, что один гражданин Таджикистана погиб, 15 пострадали.

"В местную больницу обратились 15 человек, часть из них была выписана после оказания первой помощи. Большинство пострадавших получили травмы от камней: пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями, еще десять, получивших травмы от камней, отказались от госпитализации после получения первой медицинской помощи. В тяжелом состоянии находятся пятеро, в том числе сотрудник милиции", - сказал собеседник.

Он уточнил, что погибший гражданин скончался от огнестрельного ранения в глаз. Погибший был 52-летним местным учителем.

По его словам, конфликт произошел в понедельник во второй половине дня между жителями таджикского селения Ворух и кыргызского села Ак-Сай из-за установки стелы с надписью "Ак-Сай" на территории Воруха. Источник добавил, что дорога из Исфары в Ворух заблокирована кыргызской стороной, на место инцидента прибыли представители погранслужб двух стран. Погранслужба, МВД и МИД Таджикистана пока не комментируют ситуацию на границе.

Протяженность границы между двумя государствами составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия.

Три года назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.

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