В Таджикистане увеличилась добыча угля

Свыше 715 тыс. тонн угля на сумму 111,1 млн. сомони (11,7 млн. долларов США) добыто в Таджикистане в первом полугодии 2019 года, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Согласно данным министерствя промышленности и новых технологий РТ, достигнутый уровень добычи превышает показатель добычи угля за аналогичный период 2018 года на 111 тыс. тонн, или – 18,3%.

По данным источника, указанное количество угля добыто 10 угледобывающими предприятиями в восьми месторождениях угля.

Порядка 63% от общего объема добытого угля приходится на государственных предприятий. Свыше 93% из общего объема угля добыто открытым способом.

За указанный период с учетом остатка прошлого года, объем продажи угля составил 717,4 тыс. тонн, 59% (более 424,2 тыс. тонн) из которых приходится на долю душанбинской ТЭЦ-2, промышленных предприятий – 34%, население – 5,5%, госбюджетных организаций -05% и 1% – экспорт.

Анализы показывают, что за этот период потребность ТЭЦ-2 увеличилась на 133,7 тыс. тонн. Экспорт угля в зарубежные страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 63,5%.

Объем экспорта с начала текущего года составил чуть более 7 тыс. тонн – в Пакистан (7 тыс. 49 тонн) и Узбекистан (78 тонн).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.