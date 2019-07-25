Регионы Кыргызстана развиваются неравномерно – Абылгазиев

Регионы Кыргызстана развиваются неравномерно. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазмев, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Он констатировал, что одни уходят вперед, а в других же до сих пор не решаются проблемы.

«Рождается дисбаланс в развитии регионов. Два года подряд президент объявил годами развитие регионов. Это стало толчком для систематизации работы каждого из нас. И последние два года действительно начались изменения. Мы должны понять одно. Развитие регионов - это комплексная и тяжелая работа, объединяющая в себе все направления», - сказал он.

Премьер отметил, что главной целью является:

- увеличение производства;

- рост дохода населения;

- создание дополнительных рабочих мест;

- улучшение качество жизни населения.

Абылгазиев отметил, что развитие регионов – это не сиюминутное дело. Для этого необходима слаженная работа и время.

«Были определены 20 городов - точек роста. Для того, чтобы добиться экономического роста, необходимо вовлечение, как местных, так и государственных органов в исполнении мероприятий. Местные власти не должны ждать, что скажут наверху. Мы должны искоренить ту систему, когда государственные органы создавали препоны в привлечении инвесторов. Особенно по проектно-сметной документации, выдачи разрешений, развитии инфраструктуры и др. Я напомню, если такие случаи будут, руководитель этого органа будет лично отвечать. Главы регионов должны быть сами заинтересованы в пополнении местного бюджета», - добавил он.

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