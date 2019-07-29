В Бишкеке обсуждают вопросы реабилитации и реинтеграции репатриантов в Центральной Азии

29 июля 2019 16:43 (UTC+04:00)

В г. Бишкеке 29-30 июля Государственная комиссия по делам религий (ГКДР) КР проводит конференции с участием представителей государственных органов и силовых структур из стран Центральной Азии, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как сообщает пресс-служба ведомства, целью конференции является разработка ряда рекомендаций для ключевых лиц, разрабатывающих политику и принимающих решения, лидеров гражданского общества, а также для экспертного сообщества и научных кругов стран С5 по выявлению наиболее контекстуальных и конфликтно-чувствительных подходов, с уважением прав каждого репатрианта.

«Главная задача Региональной рамочной программы сотрудничества – создание платформы и механизмов практической реализации деятельности по итогам Региональной конференции по вопросам реабилитации и реинтеграции репатриантов в Центральной Азии, а также воплощение в жизнь Регионального плана действий», - сказал директор ГКДР КР Зайырбек Эргешов

В данном мероприятии принимают участие депутат ЖК, представители государственных органов, медиа сообщества, неправительственных организаций, Институт мира США, эксперты из Кыргызстана, Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Партнером встречи выступает представительство международной организации «Поиск общих интересов» (Search for Common Ground) в Кыргызстане в рамках проекта «Реабилитация и реинтеграция репатриантов в Центральной Азии: приоритеты, подходы, передовой опыт и извлеченные уроки».

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