Делегация Кыргызстана участвует в Международном инвестфоруме «Fergana International Investment Forum 2019

7 августа 2019 15:17 (UTC+04:00)

Делегация Кыргызстана участвует в Международном инвестиционном форуме «Fergana International Investment Forum 2019» в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как отмечается, в целях дальнейшей активизации приграничного сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, 7 августа в г.Фергане, Посол КР в РУз Ибрагим Джунусов совместно с представителями делегаций Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей КР в составе 54 человек принимают участие в Международном инвестиционном форуме «Fergana International Investment Forum 2019».

Также в составе кыргызской делегации находятся представители бизнес кругов, которые в рамках мероприятия проводят активные переговоры с партнерами по обсуждению вопросов сотрудничества в осуществлении экспортно-импортных операций, создания совместных предприятий, а также инвестирования в экономику приграничных областей двух стран.

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