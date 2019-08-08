Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии выросло до 48 (Обновлено)

Число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 48.

Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Киргизии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Количество обратившихся за медицинской помощью составило 48 человек, девять из них отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в распространенном министерством сообщении.

По его данным, от полученных ранений умер боец спецподразделения. "Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями", - отмечает Минздрав. Все пострадавшие находятся в больницах Бишкека и Чуйской области.

07:15 (GMT+4) В киргизском селе Кой-Таш проходит операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева. По ее словам, в резиденции Атамбаева действует спецназ, началась стрельба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Очевидцы рассказали, что спецназ применяет против сторонников экс-президента спецсредства. Порядка десяти человек, в том числе журналисты, получили ранения – в них попали резиновые пули.

Поводом для задержания Атамбаева стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал три повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". Он предложил ответить на вопросы в письменном виде через адвоката.

По закону страны, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.

В конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. После этого прокуратура выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Экс-президент 27 июня был лишен неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Это единственный в стране всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.