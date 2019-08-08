Находящимся в заложниках в Кыргызстане спецназовцам оказали помощь

Бойцам спецназа, находящимся в заложниках у сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которого накануне пытались задержать в его резиденции, оказали медпомощь, их состояние нормальное, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в четверг в штабе бывшего лидера страны.

"Власть не выполнила поставленных условий, поэтому они пока у нас. С ними все в порядке", - заявил член штаба.

По словам собеседника агентства, ночью спецназовцам оказали врачебную помощь. "Приезжали врачи, капельницы ставили, перевязали их как надо", - заявил он.

В среду вечером спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер

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