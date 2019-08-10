Суд в Кыргызстане наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева

Суд в Кыргызстане наложил арест на имущество телеканала "Апрель", подконтрольного экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел страны. "Решением суда наложен арест на имущество телевидения "Апрель ТВ", - заявили в пресс-службе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эфирное вещание телеканала "Апрель", наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства.

По данным МВД, также продолжаются допросы сторонников экс-президента по факту захвата заложников во время спецоперации в селе Кой-Таш 7 августа. Двое соратников бывшего главы государства помещены в изолятор временного содержания.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

В среду вечером спецслужбы Кыргызстане начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

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