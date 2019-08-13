В ходе беспорядков в Кыргызстане пострадали 139 человек

В общей сложности 139 человек обратились за медицинской помощью во время произошедших в Кыргызстане 7-8 августа беспорядков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Кыргызстана.

"На сегодняшний день количество обратившихся за медпомощью в результате беспорядков составило 139 человек", - сказал представитель пресс-службы.

Беспорядки в Кыргызстане начались в среду на фоне спецоперации по задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и лишенного неприкосновенности.

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