Агентство гражданской авиации Кыргызстана намерено пройти аудит по выходу из «черного списка» Евросоюза. Об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации Кыргызстана Бакыт Жунушалиев, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Он рассказал, что в течение 2,5 лет Агентство проводило подготовку, чтобы пройти аудит по сертификации ИКАО.

«Мы получили 120 сертификатов, то есть наши сотрудники 120 раз прошли тренинги. У нас подписано много соглашений с Францией, Турцией, ИКАО, которые проводили подготовку специалистов. В прошлом году два специалиста ИКАО провели два месяца в Кыргызстане и работали с нами. Мы утвердили более 10 авиационных правил, которые были приближены к международным стандартам. Я говорю - приближены, потому что каждый год выходит по тысячи новых стандартов», - сказал он.

Жунушалиев отметил, что в Кыргызстане существует 5 авиакомпаний, 37 самолетов и вертолетов.

«Они все соответствуют международным стандартам. Мы попали в «черный список» Евросоюза, но прошли комиссию и смогли снять негативные оценки. Они прислали нам запрос по 30 пунктам, над которыми мы работаем. Мы должны представить материал, что есть прогресс. Не просто сказать, что есть правила, а именно представить доказательства», - добавил директора Агентства.

В следующем месяце Агентство гражданской авиации направит предварительно в Евросоюз ответ на запрос. После предварительного изучения представители Агентства посетят Евросоюз для решения вопроса о выходе из «черного списка».

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