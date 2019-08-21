Упрощены визовые требования для граждан ряда государств - МИД Кыргызстана

В рамках запланированных мероприятий по либерализации визового режима, направленных на облегчение условий посещения Кыргызской Республики гостями из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также оптимизации оказания визовых услуг, в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной, деловой и туристической отраслей Кыргызской Республики, Правительством Кыргызской Республики по инициативе Министерства иностранных дел принято постановление от 1 августа 2019 года № 391, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как отметили в МИД КР, указанным постановлением расширен список стран, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим.

В частности, в Перечень стран включены Алжирская Народная Демократическая Республика, Народная Республика Бангладеш, Арабская Республика Египет, Республика Индия, Иорданское Хашимитское Королевство, Ливанская Республика, Королевство Марокко, Федеративная Республика Непал, Исламская Республика Пакистан, Тунисская Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

При этом граждане вышеотмеченных государств должны постоянно и легально проживать на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Государства Кувейт, Государства Катар, Государства Бруней-Даруссалам, Султаната Оман и Королевства Бахрейн (должны иметь резидент-карты вышеотмеченных стран).

Краткосрочные туристические визы для посещения Кыргызской Республики сроком до 1 месяца будут оформляться в упрощенном порядке (на основании личного обращения, без необходимости оформления приглашения) при предоставлении резидент-карт и резидент-виз (видов на жительство) вышеотмеченных стран Залива.

Введение упрощенного режима позволит привлечь в нашу страну гостей из стран Ближнего Востока, что особенно актуально с учетом открывающихся авиарейсов из стран Залива.

Следует отметить, что Кыргызская Республика стала первой страной региона, которая ввела упрощенный визовый режим для иностранных граждан – резидентов развитых арабских стран Ближнего Востока.

Постановление Правительства вступает в силу с 11 августа 2019 года.

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