Президент Жээнбеков принял исполнительного директора компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахера Аль Шавафа

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял исполнительного директора компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахера Аль Шавафа, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в различных секторах экономики, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства особо отметил, что Кыргызстан всегда открыт для иностранных инвесторов и приветствует намерения зарубежных партнеров инвестировать в реализацию социально-экономических проектов страны.

Президент выразил готовность к совместному сотрудничеству в сферах развития регионов, цифровизации, обеспечения чистой водой, ирригационных систем, строительства социальных объектов, энергетики и др.

Исполнительный директор «Аль Бавани Ко ЛТД» рассказал главе государства о планах компании по инвестированию на внутренний рынок Кыргызстана. Он подчеркнул, что «Аль Бавани Ко ЛТД» успешно функционирует и представлена на рынке более 50 лет.

Фахер Аль Шаваф отметил, что компания готова на долгосрочной основе вкладывать средства в реализацию проектов во всех крупных секторах отечественной экономики и в социальной сфере.

Он добавил, что «Аль Бавани Ко ЛТД» готова представить уже реальные проекты в преддверии официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Саудовскую Аравию.

Сооронбай Жээнбеков заверил, что со стороны соответствующих государственных органов будет оказываться необходимое содействие для налаживания сотрудничества с потенциальным инвестором.

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