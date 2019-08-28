Президент Жээнбеков принял исполнительного директора компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахера Аль Шавафа

28 августа 2019 15:10 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял исполнительного директора компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахера Аль Шавафа, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в различных секторах экономики, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства особо отметил, что Кыргызстан всегда открыт для иностранных инвесторов и приветствует намерения зарубежных партнеров инвестировать в реализацию социально-экономических проектов страны.

Президент выразил готовность к совместному сотрудничеству в сферах развития регионов, цифровизации, обеспечения чистой водой, ирригационных систем, строительства социальных объектов, энергетики и др.

Исполнительный директор «Аль Бавани Ко ЛТД» рассказал главе государства о планах компании по инвестированию на внутренний рынок Кыргызстана. Он подчеркнул, что «Аль Бавани Ко ЛТД» успешно функционирует и представлена на рынке более 50 лет.

Фахер Аль Шаваф отметил, что компания готова на долгосрочной основе вкладывать средства в реализацию проектов во всех крупных секторах отечественной экономики и в социальной сфере.

Он добавил, что «Аль Бавани Ко ЛТД» готова представить уже реальные проекты в преддверии официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Саудовскую Аравию.

Сооронбай Жээнбеков заверил, что со стороны соответствующих государственных органов будет оказываться необходимое содействие для налаживания сотрудничества с потенциальным инвестором.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистан нарастил экспорт электроэнергии
Таджикистан 15:15
Наблюдается положительная динамика развития сотрудничества между Кыргызстаном и Грузией
Финансы 11:34
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 %
Кыргызстан 27 августа 12:53
Таджикистан получил гумпомощь от 47 стран на сумму свыше $35,4 млн.
Таджикистан 27 августа 12:51
Китайская компания завершила строительство шинного завода в Узбекистане
Бизнес 26 августа 15:55
Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан предоставит доступ к 23 месторождениям
Бизнес 26 августа 14:06
Лента новостей
Еврокомиссия надеется на заключение нового соглашения с Азербайджаном в ближайшие два месяца
Политика 15:19
В Австралии письмо вековой давности доставят правнучке его автора
Другие страны 15:16
Таджикистан нарастил экспорт электроэнергии
Таджикистан 15:15
Французские предприниматели проявляют интерес к ведению бизнеса в Грузии
Финансы 15:11
Реальный уровень цифровой грамотности граждан Казахстана превысил запланированный показатель (Эксклюзив)
ИКТ 15:00
Али Гасанов: Каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом
Политика 15:00
Глава МВД Франции признал, что власти не заметили назревающего кризиса "желтых жилетов"
Европа 14:59
Авиакомпания "Ижавиа" планирует летать в Баку сразу из 9 городов России
Бизнес 14:59
Туркменистан проводит профилактические работы на газопроводах
Энергетика 14:58