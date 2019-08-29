Около 1,5 тыс. детей выведены из трудной жизненной ситуации – Минсоцразвития КР

29 августа 2019 13:18 (UTC+04:00)

С начала текущего года Министерство труда и социального развития Кыргызстана вывело из трудной жизненной ситуации 1 тыс. 499 детей, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Так, 41 детей были направлены в приемные (фостерные) семьи, 123 – в реабилитационные и дневные центры, 265 – возвращены из детского учреждения интернатного типа в биологические семьи (воссоединение семьей). Всего 313 детей были усыновлены или удочерены. Из них 1 – иностранными гражданами.

Опека и попечительство были установлены над 806 детьми. Свидетельства о рождении были восстановлены у 427 детей.

Также сначала года из трудной жизненной ситуации выведено 406 семей.

По информации Министерства, 244 семьям назначено пособия на детей по малообеспеченности, 76 – оказаны реабилитационные услуги, 199 – трудоустроены и 103 направлены на профессиональное обучение. 184 - гражданам оказано содействие в получении паспорта и 6 семьям в получении микрокредита.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главу компании Alibaba Group Джека Ма пригласили в Таджикистан
Таджикистан 13:14
Кыргызстан ведет с Туркменистаном переговоры об импорте электроэнергии
Энергетика 13:06
Грузопоток железнодорожного коридора Узбекистан-Афганистан-Иран будет расти ежегодно на 20% (Эксклюзив)
Бизнес 28 августа 15:28
Таджикистан нарастил экспорт электроэнергии
Таджикистан 28 августа 15:15
Президент Жээнбеков принял исполнительного директора компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахера Аль Шавафа
Кыргызстан 28 августа 15:10
Наблюдается положительная динамика развития сотрудничества между Кыргызстаном и Грузией
Финансы 28 августа 11:34
Лента новостей
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Финансы 13:48
UniCredit заинтересован в получении прямого контроля над своей долей в Yapi Kredi
Турция 13:42
Завтра в Баку до 26 градусов тепла
Общество 13:42
Совокупный доход банков Грузии увеличился на 7,5%
Финансы 13:36
Окончательное решение карабахского конфликта может произойти стремительно – грузинский эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 13:32
Компания "Гейчай-Суд" обнародовала объемы производства молочной продукции
Бизнес 13:30
Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
Политика 13:29
Китай заинтересован в импорте из Грузии
Бизнес 13:23
В июле товарооборот Турции и Азербайджана составил почти $180 млн
Турция 13:23