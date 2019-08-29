Около 1,5 тыс. детей выведены из трудной жизненной ситуации – Минсоцразвития КР

С начала текущего года Министерство труда и социального развития Кыргызстана вывело из трудной жизненной ситуации 1 тыс. 499 детей, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Так, 41 детей были направлены в приемные (фостерные) семьи, 123 – в реабилитационные и дневные центры, 265 – возвращены из детского учреждения интернатного типа в биологические семьи (воссоединение семьей). Всего 313 детей были усыновлены или удочерены. Из них 1 – иностранными гражданами.

Опека и попечительство были установлены над 806 детьми. Свидетельства о рождении были восстановлены у 427 детей.

Также сначала года из трудной жизненной ситуации выведено 406 семей.

По информации Министерства, 244 семьям назначено пособия на детей по малообеспеченности, 76 – оказаны реабилитационные услуги, 199 – трудоустроены и 103 направлены на профессиональное обучение. 184 - гражданам оказано содействие в получении паспорта и 6 семьям в получении микрокредита.

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