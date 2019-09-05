Посол Кыргызстана и глава Минздрава Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения

5 сентября 2019 10:04 (UTC+04:00)

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с министром здравоохранения Турции Фахреттин Кожа, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе встречи стороны обсудили динамичное развитие двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения между Кыргызстаном и Турцией. В частности, отметили необходимость скорейшего открытия Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и реализации Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, предусматривающего увеличение выделяемой квоты для бесплатного лечения граждан Кыргызстана в Турции со 100 человек в год до 150.

Омуралиев выразил просьбу в ускорении проведения операций по установлению кохлеарного импланта гражданам КР, в рамках выделяемой квоты для бесплатного лечения наших граждан в Турции, проведении стажировок в Турции для врачей и специалистов в области здравоохранения КР, а также возобновлении проведения «Недели здоровья в КР» с участием турецких врачей.

Турецкая сторона заверила в решении вышеуказанных вопросов и предложила открыть диагностический центр в Кыргызской Республике с условием выделения земельного участка.

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