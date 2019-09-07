Вопросы сотрудничества Кыргызстана и ООН обсуждены на Консультативном совете по внешней политике

В Министерстве иностранных дел КР под председательством министра Чингиза Айдарбекова состоялось очередное заседание Консультативного совета по внешней политике при МИД КР, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который сослался на МИД Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, обсуждены вопросы сотрудничества Кыргызстана с рядом иностранных государств, а также с международными организациями. С докладами выступили руководители соответствующих департаментов Министерства.

Айдарбеков информировал членов Консультативного совета о ходе подготовки предстоящего визита кыргызской делегации в г.Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также о договоренностях и вопросах, проработанных по актуальным внешнеполитическим направлениям.

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