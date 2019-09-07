Вопросы сотрудничества Кыргызстана и ООН обсуждены на Консультативном совете по внешней политике

7 сентября 2019 10:29 (UTC+04:00)

В Министерстве иностранных дел КР под председательством министра Чингиза Айдарбекова состоялось очередное заседание Консультативного совета по внешней политике при МИД КР, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который сослался на МИД Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, обсуждены вопросы сотрудничества Кыргызстана с рядом иностранных государств, а также с международными организациями. С докладами выступили руководители соответствующих департаментов Министерства.

Айдарбеков информировал членов Консультативного совета о ходе подготовки предстоящего визита кыргызской делегации в г.Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также о договоренностях и вопросах, проработанных по актуальным внешнеполитическим направлениям.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Иссык-Куле завершились совместные учения спецназа Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстан 11:21
Туркменистан принял участие в конференции ООН по вопросам правовой идентичности
Туркменистан 11:13
Туркменистан предложит ООН провести международную конференцию по вопросам мира и безопасности
Туркменистан 10:16
Несколько стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии
Другие страны 02:35
Компания «Азвирт»о ходе строительства дорожного проекта в Кыргызстане
Бизнес 6 сентября 17:53
В Кыргызском Оше открылась выставка товаров провинции Гуандун
Бизнес 6 сентября 17:23
Лента новостей
В преддверии Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку прошли контрольно-тренировочные сборы гимнасток (ФОТО)
Общество 11:29
Азербайджанская страховая компания завершила первое полугодие с чистой прибылью
Финансы 11:21
На Иссык-Куле завершились совместные учения спецназа Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстан 11:21
Азербайджанская компания о ходе реализации дорожного проекта в Европе
Бизнес 11:16
Туркменистан принял участие в конференции ООН по вопросам правовой идентичности
Туркменистан 11:13
В Туркменистане запустили очередной интернет-магазин
ИКТ 11:02
В Казахстане подписан ряд договоров с отетественными производителями
Бизнес 10:55
Минтруда Туркменистана открыл онлайн-портал занятости населения
Туркменистан 10:54
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:41