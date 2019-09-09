Делегация Совета директоров ЕБРР посетит Кыргызстан

9 сентября 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) посетит 8-14 сентября 2019 года Кыргызстан и Казахстан, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает в ЕАБРР, эта поездка позволит членам Совета оценить успехи реформ в двух центрально-азиатских государствах, непосредственно ознакомиться с проектами, в которые инвестирует Банк, и встретиться с целым рядом заинтересованных сторон.

В ходе поездки в Кыргызстан члены Совета директоров встретятся с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, министром экономики и управляющим ЕБРР Санжаром Муканбетовым, министром финансов Бактыгуль Жеенбаевой и председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым. Члены делегации ЕБРР посетят объекты, финансируемые Банком, и встретятся с представителями дипломатического корпуса, деловых кругов и организаций гражданского общества.

Объем инвестиций ЕБРР в экономику Кыргызстана превышает 744 млн. евро; их основная часть вложена в поддержку частного предпринимательства. Банк активно сотрудничает с правительственными органами в целях уменьшения рисков, связанных с изменением климата, включая обеспечение бесперебойного водоснабжения домохозяйств. ЕБРР уделяет особое внимание восстановлению коммунальной инфраструктуры и дальнейшему наращиванию поддержка МСП в стране.

ЕБРР – крупнейшее из действующих в Центральной Азии инвестиционных учреждений; общая сумма его инвестиций здесь приближается к 13,4 млрд. евро (что соответствует 14,7 млрд. долларов США). Эти средства вложены в 807 проектов в целом ряде секторов, от инфраструктуры до сельского хозяйства, с особым упором на развитие частного сектора.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане состоялось заседание Межгоссовета по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности
Кыргызстан 7 сентября 13:53
На Иссык-Куле завершились совместные учения спецназа Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстан 7 сентября 11:21
Вопросы сотрудничества Кыргызстана и ООН обсуждены на Консультативном совете по внешней политике
Кыргызстан 7 сентября 10:29
Компания «Азвирт»о ходе строительства дорожного проекта в Кыргызстане
Бизнес 6 сентября 17:53
В Кыргызском Оше открылась выставка товаров провинции Гуандун
Бизнес 6 сентября 17:23
На ТЭЦ Бишкека произошла авария, пострадали два электрослесаря
Кыргызстан 6 сентября 16:17
Лента новостей
Казахстано-турецкое СП закупит лабораторное оборудование
Тендеры 10:36
В Турции незначительно сократилось количество авиарейсов
Турция 10:32
В трех районах Баку будет ограничена подача газа
Общество 10:23
В Таджикистане состоялась церемония ввода в действие второго агрегата Рогунской гидроэлектростанции
Таджикистан 10:23
Туркменистан совместно с Китаем производит компьютеры
Бизнес 10:13
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:08
Турецкий вуз объявил тендер
Турция 10:06
Узбекистан может производить большую часть импортируемых товаров самостоятельно - ГТК
Бизнес 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 сентября
Финансы 09:58