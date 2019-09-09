Делегация Совета директоров ЕБРР посетит Кыргызстан

БАКУ/Trend/-Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) посетит 8-14 сентября 2019 года Кыргызстан и Казахстан, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает в ЕАБРР, эта поездка позволит членам Совета оценить успехи реформ в двух центрально-азиатских государствах, непосредственно ознакомиться с проектами, в которые инвестирует Банк, и встретиться с целым рядом заинтересованных сторон.

В ходе поездки в Кыргызстан члены Совета директоров встретятся с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, министром экономики и управляющим ЕБРР Санжаром Муканбетовым, министром финансов Бактыгуль Жеенбаевой и председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым. Члены делегации ЕБРР посетят объекты, финансируемые Банком, и встретятся с представителями дипломатического корпуса, деловых кругов и организаций гражданского общества.

Объем инвестиций ЕБРР в экономику Кыргызстана превышает 744 млн. евро; их основная часть вложена в поддержку частного предпринимательства. Банк активно сотрудничает с правительственными органами в целях уменьшения рисков, связанных с изменением климата, включая обеспечение бесперебойного водоснабжения домохозяйств. ЕБРР уделяет особое внимание восстановлению коммунальной инфраструктуры и дальнейшему наращиванию поддержка МСП в стране.

ЕБРР – крупнейшее из действующих в Центральной Азии инвестиционных учреждений; общая сумма его инвестиций здесь приближается к 13,4 млрд. евро (что соответствует 14,7 млрд. долларов США). Эти средства вложены в 807 проектов в целом ряде секторов, от инфраструктуры до сельского хозяйства, с особым упором на развитие частного сектора.

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