ЕБРР профинансирует реабилитацию водоснабжения и канализации в Джалал-Абаде

БАКУ/Trend/-Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Финансовые средства для реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Джалал-Абад (фаза 2)» предоставляются Европейским банком реконструкции и развития и Специальным фондом акционеров Европейского банка реконструкции и развития.

Общая сумма проекта составляет 9,275 млн. евро, из них:

- Финансирование Европейского банка реконструкции и развития – 4,0 млн. евро (кредит);

- Финансирование Специального фонда акционеров Европейского банка реконструкции и развития) – 4,125 млн. евро (грант);

- Финансирование Европейского банка реконструкции и развития – 1,15 млн. евро (грантовые средства технического сотрудничества).

Финансовые условия кредитования Европейского банка реконструкции и развития на 15 лет, в том числе с 3-летним льготным периодом, с процентной ставкой Euribor +1,0 % (с учетом плавающей ставки). Срок реализации проекта 3 года.

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