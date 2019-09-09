В Анкаре состоялся торжественный прием, посвященный 28-летию независимости Кыргызстана

9 сентября 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-В г.Анкара состоялся торжественный прием, посвященный 28-летию независимости Кыргызстана, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается на пресс-службу МИД КР.

В мероприятии приняли участие министр спорта и молодежи Турции М.Касапоглу, главный советник президента Турции Я.Топчу, члены парламента Турции, во главе с руководителем Межпарламентской группы дружбы Кыргызстана и Турции С.Озтюрк, президент ТИКА С.Каялар, заместитель министра культуры и туризма Турции С.Чам, послы, аккредитованные в Анкаре, руководители других городов, представители министерств и ведомств Турции, главы международных и общественных организаций, бизнес структур, кыргызские студенты, представители СМИ, а также представители диаспоры кыргызстанцев, проживающие на территории Турции.

С приветственной речью выступили Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Турции К.Омуралиев и министр спорта и молодежи Турции М.Касапоглу.

В своей речи Омуралиев отметил динамику двустороннего сотрудничества, а также важность развития имеющегося двустороннего стратегического сотрудничества.

В свою очередь, Касапоглу отметил, что с момента обретения независимости Кыргызстана и по сегодняшний день Турция поддерживает братскую и дружественную страну в демократическом и экономическом развитии.

В рамках мероприятия вниманию гостей были представлены картины и репродукции кыргызской природы, а также продемонстрированы видеоролики о Кыргызстане.

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