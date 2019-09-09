Фильм из Кыргызстана признан лучшим на международном кинофестивале

9 сентября 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Два короткометражных фильма из Кыргызстана были отмечены на международном кинофестивале «Байконур» в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Мероприятие прошло 4-8 сентября в городе Алматы.

Отечественной картине Жаныша Карашова «Прощай» присужден приз «за лучший фильм». В номинации «лучший актер» были награждены юные исполнители – Саламат Нурмамбетов и Даниель Курманалиев. Они сыграли мальчиков.

Лучшим режиссером фестиваля признан Данияр Абиров за работу «51+».

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