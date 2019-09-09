Фильм из Кыргызстана признан лучшим на международном кинофестивале

БАКУ/Trend/-Два короткометражных фильма из Кыргызстана были отмечены на международном кинофестивале «Байконур» в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.
Мероприятие прошло 4-8 сентября в городе Алматы.
Отечественной картине Жаныша Карашова «Прощай» присужден приз «за лучший фильм». В номинации «лучший актер» были награждены юные исполнители – Саламат Нурмамбетов и Даниель Курманалиев. Они сыграли мальчиков.
Лучшим режиссером фестиваля признан Данияр Абиров за работу «51+».
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