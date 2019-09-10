В Китае будет открыт выставочный зал для кыргызской продукции

10 сентября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Кыргызстанцы смогут продемонстрировать свою продукцию на территории Китайской Народной Республики, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, которое ссылается на агентство по продвижению и защите инвестиций.

По их данным, работу они провели совместно с Холдингом «Аю» в целях продвижения отечественных товаров.

«СЭЗ «Кашгар» в Китае, в городе Кашгар, СУАР будет открыт выставочный зал для кыргызской продукции, куда будут приглашены потенциальные покупатели из Китая. В случае вашей готовности и заинтересованности, надо предоставить образцы, а также каталоги продукции для демонстрации в выставочном зале на безвозмездной основе», - проинформировали они.

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