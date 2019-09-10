БАКУ/Trend/-Кыргызстан присоединится к глобальной экологической акции «Сделаем!», сообщает Trend со ссылкой на Кабар, который ссылается на председателя Общественного фонда «Эко деми» Айжан Чыныбаева.

По ее словам, 21 сентября в рамках Всемирного дня чистоты в стране пройдет субботник, в котором примут участие тысячи волонтеров.

Чыныбаева отметила, что Всемирная акция по очистке планеты от стихийного скопления мусора в местах общественного пользования, а также на территории природных парков и водоемов состоится одновременно в более чем 150 государствах. «Сотни миллионов неравнодушных жителей, выйдя на субботник, продемонстрируют свою приверженность экологическому образу жизни, стремлению сохранить здоровую окружающую среду, чистую Землю для следующих поколений», - рассказала глава фонда.

Идея проведения Всемирного дня чистоты принадлежит активистам из Эстонии. Именно в этой стране зародилось движение «Сделаем!», которому в этом году исполняется 10 лет. За это время субботник успел стать международным и привлек 18 млн. человек по всему миру.

«Всемирный день чистоты призван обратить внимание общественности на экологическую ситуацию в стране и в мире. Проблема загрязнения окружающей среды ежегодно уносит жизни миллионов людей. Активисты призывают граждан не только присоединиться к субботнику, но и задуматься о постоянном сохранении чистоты в общественных местах, о разумном потреблении ресурсов и их правильной утилизации», - отмечено в ходе пресс-конференции.

Официальным страновым партнером мирового движения «Сделаем!» выступает общественный фонд «Эко Деми». Кампанию поддерживает аппарат президента КР, аппарат правительства КР, общественные организации, государственные и коммерческие структуры.

«Мы давно занимаемся темой экологии. Наша деятельность не ограничивается разовыми субботниками. Фонд инициировал и образовательные проекты, нацеленные на информирование населения о вреде мусора, о жизненно важной необходимости бережного отношения к природе, об ответственном отношении к потреблению. Мы продуктивно работаем с Министерством образования и науки КР, совсем скоро во всех школах запустится долгосрочная кампания: факультативы для учеников «Час чистоты», конкурсы для школьников и многое другое. Хочу отметить позитивную тенденцию – с каждым днем все больше кыргызстанцев, локальных организаций присоединяются к нам в качестве волонтеров и партнеров, все больше появляется последователей здорового образа жизни, людей, стремящихся к сокращению бытовых отходов, сортировке мусора. Всемирный день чистоты – повод задуматься над проблемой экологии, сохранить чистоту вокруг себя. Каждый такой маленький шаг сделает нас ближе к цели – повышению уровня самосознания всего населения страны. Кто-то должен показывать пример», - сказала Айжан Чыныбаева.

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