Перепись населения Кыргызстана 2020 года будет проходить в электронном формате

10 сентября 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-В Кыргызстане перепись населения и жилищного фонда в 2020 году пройдет в электронном формате с помощью мобильного приложения, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает Нацстатком, в соответствии с поручением президента КР Сооронбая Жээнбекова о проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в электронном формате, Нацстаткомом разработано программное обеспечение для мобильного приложения.

Данное приложение было протестировано в пилотной переписи населения и жилищного фонда в 2019-м году в г.Токмок и Чуйского района Чуйской области, а также в Кум-Бельском айылном аймаке Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Результаты тестирования мобильного приложения показали, что улучшилось качество полученных данных, сократилось время на обработку информации, и появилась возможность оперативно выявлять и исправлять ошибки.

В связи с этим принято решение провести полномасштабную перепись населения и жилищного фонда 2020 года с 23 марта по 1 апреля при помощи мобильного приложения с использованием мобильных телефонов переписчиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кыргызстан присоединится к глобальной экологической акции «Сделаем!»
Кыргызстан 11:21
В Китае будет открыт выставочный зал для кыргызской продукции
Кыргызстан 10:47
В Бишкеке пройдет международный полумарафон – победители получат 100 тыс. сомов
Кыргызстан 9 сентября 17:41
Профильный комитет ЖК одобрил кандидатуру К.Исакова на пост главы Минобразования
Кыргызстан 9 сентября 16:53
Фильм из Кыргызстана признан лучшим на международном кинофестивале
Кыргызстан 9 сентября 15:50
В Анкаре состоялся торжественный прием, посвященный 28-летию независимости Кыргызстана
Кыргызстан 9 сентября 15:02
Лента новостей
Российский дирижер, приехав в Баку, попал в восточный Париж (ФОТО)
Интервью 12:23
Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Азербайджаном
Туркменистан 12:21
В восьми странах мира появятся торгпредства Казахстана
Бизнес 12:12
Али Керимли и гоп-кампания растеряли все - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:05
Туркменистан ратифицировал конвенцию Международной организации труда
Туркменистан 12:04
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)
Политика 12:00
Покупайте в рассрочку, выиграйте Honda Civic!
Финансы 11:56
Финрегулятор Азербайджана подписал меморандум с платежной системой Visa
Финансы 11:52
В Таджикистане открыт санаторий по реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний
Таджикистан 11:47