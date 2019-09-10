Перепись населения Кыргызстана 2020 года будет проходить в электронном формате

БАКУ/Trend/-В Кыргызстане перепись населения и жилищного фонда в 2020 году пройдет в электронном формате с помощью мобильного приложения, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает Нацстатком, в соответствии с поручением президента КР Сооронбая Жээнбекова о проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в электронном формате, Нацстаткомом разработано программное обеспечение для мобильного приложения.

Данное приложение было протестировано в пилотной переписи населения и жилищного фонда в 2019-м году в г.Токмок и Чуйского района Чуйской области, а также в Кум-Бельском айылном аймаке Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Результаты тестирования мобильного приложения показали, что улучшилось качество полученных данных, сократилось время на обработку информации, и появилась возможность оперативно выявлять и исправлять ошибки.

В связи с этим принято решение провести полномасштабную перепись населения и жилищного фонда 2020 года с 23 марта по 1 апреля при помощи мобильного приложения с использованием мобильных телефонов переписчиков.

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