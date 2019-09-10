Постпред КР при ООН Мукашев принял участие во встрече стран-участниц СПЕКА

10 сентября 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Постоянный представитель Кыргызстана при ООН и других международных организациях в г.Женеве Д.Мукашев принял участие во встрече стран-участниц Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается на пресс-службу МИД КР.

Участники встречи обсудили нынешнее состояние СПЕКА и ее перспективы, в том числе подготовку к предстоящим в ноябре 2019 года в г.Ашхабаде Экономическому форуму СПЕКА, сессиям двух Рабочих групп, а также 14-ой сессии Руководящего совета Специальной программы.

Обсуждая вопросы деятельности СПЕКА, участники встречи отметили ее позитивный вклад в дело развития региона и наметили дальнейшие шаги в целях более эффективного использования экспертного и технического потенциала Европейской экономической комиссии ООН. В частности, с инициативой создания нового института в рамках СПЕКА выступила Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН О.Алгаерова.

В свою очередь, Мукашев представил позицию Кыргызстана по Специальной программе и, в рамках предстоящего в 2020 году председательства нашей страны в СПЕКА, отметил, что Кыргызская Республика намерена приложить все усилия для углубления взаимовыгодного сотрудничества в регионе во всех сферах взаимодействия.

Справочно: Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была запущена в 1998 году для укрепления субрегионального сотрудничества в Центральной Азии и его интеграции в мировую экономику. Странами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Деятельность СПЕКА осуществляется в рамках Рабочих групп по следующим направлениям: вода, энергетика и окружающая среда; устойчивый транспорт, транзит и соединяемость; развитие торговли; статистика; развитие, основанное на знаниях, гендерное равенство и ЦУР.

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