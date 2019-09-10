Новый посол Малайзии в КР вручил копии верительных грамот замглавы МИД КР

БАКУ/Trend/-Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нурлан Абдрахманов принял копии Верительных грамот от вновь назначенного посла Малайзии в КР с резиденцией в г. Ташкент Хенди Ассана, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, меры по активизации политического и экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД КР.

Абдрахманов поздравил Ассана с назначением на должность КР и пожелал ему успехов в его дипломатической деятельности на благо народов двух стран.

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