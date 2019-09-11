Россия передаст МЧС КР мобильный госпиталь стоимостью в 5,5 млн сомов

11 сентября 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Российская Федерация для МЧС в городе Оше передаст мобильный госпиталь, медицинское оборудование, мебель и принадлежности для оснащения полевого мобильного госпиталя стоимостью в 5 млн 591 тысяч 460 сомов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Полевой мобильный госпиталь на базе пневмокаркасных модулей и генераторов Российского производства представляет собой легкое, компактное реанимационное сооружение, которое можно выдвинуть в район чрезвычайных ситуаций широкого спектра для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим от ЧС, стабилизации пациентов и подготовки пострадавших для медицинской эвакуации в учреждения, занимающиеся лечением на более высоком уровне.

Госпиталь рассчитан на работу в нем 10 врачей и вспомогательных медицинских работников. Конструкция госпиталя состоит из 3 отделов: операционный блок, смотровой отдел и склад, каждый из которых разворачивается в течение 10 минут. В операционном блоке можно одновременно провести две операции и обслуживать около 30 человек нуждающихся в стационарном лечении. Конструкция включает специальные кондиционеры для работы в летнее время и отопление для использования в холодное время года. Мобильный госпиталь может действовать автономно, без снабжения, до десяти дней.

Данная инициатива поддержана в рамках проекта ПРООН «Интегрированное развитие Ошской области», финансируемой Российской Федерацией. Проект ведет свою деятельность, направленную на развитие регионов, в том числе в предупреждении чрезвычайных ситуаций. С 2017 года в рамках проекта 30 пилотных сел получили профайлы риска бедствий для реализации митигационных и «зеленых проектов, реализовано 4 проекта по снижению рисков от селевых потоков и оползней, установлен одни крематор для утилизации скота с инфекционными заболеваниями.

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