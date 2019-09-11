В Бишкеке пройдет Конгресс по пластической хирургии

БАКУ/Trend/-В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) 12-13 сентября пройдет 9-й Международный конгресс «Тактические и стратегические аспекты пластической и эстетической хирургии», сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в вузе, в работе научного форума, посвященного 25-летию медицинского факультета КРСУ, примут участие именитые специалисты в области пластической и эстетической хирургии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Непала, России, США, Франции, Южной Кореи.

«Специалисты обменяются опытом работы в важной и независимой сфере медицины, которая занимается восстановлением поврежденных форм и функций органов в видимой области, а также их эстетичным видом», - говорится в сообщении.

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