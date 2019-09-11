В Бишкеке пройдет Конгресс по пластической хирургии

11 сентября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) 12-13 сентября пройдет 9-й Международный конгресс «Тактические и стратегические аспекты пластической и эстетической хирургии», сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в вузе, в работе научного форума, посвященного 25-летию медицинского факультета КРСУ, примут участие именитые специалисты в области пластической и эстетической хирургии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Непала, России, США, Франции, Южной Кореи.

«Специалисты обменяются опытом работы в важной и независимой сфере медицины, которая занимается восстановлением поврежденных форм и функций органов в видимой области, а также их эстетичным видом», - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болтон - Карасин — жертвы шпиона Смоленкова?
США 17:04
В Ошской области Кыргызстана в 2020 году откроют 2 хлопкоперерабатывающих предприятия
Кыргызстан 13:59
Россия передаст МЧС КР мобильный госпиталь стоимостью в 5,5 млн сомов
Кыргызстан 12:13
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 11:03
ВВП Кыргызстана с начала года вырос на 6,2% и составил 334 млрд. сомов
Кыргызстан 10:22
5,5 тыс. военных США останутся на границе с Мексикой в 2020 году
США 07:24
Лента новостей
Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии
ИКТ 17:19
В модернизации ПО “Азеркимья” участвуют передовые компании мира
Энергетика 17:16
Вице-премьер: Неверно озвучивать высказывание "В Азербайджане не выдается пособие на детей"
Политика 17:10
В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
Общество 17:07
Болтон - Карасин — жертвы шпиона Смоленкова?
США 17:04
Завершено восстановление 97% земель вдоль маршрута TAP
Энергетика 16:54
В Азербайджане увеличилось число лиц, которые приобрели квартиры благодаря господдержке (Эксклюзив)
Общество 16:54
Объем перевалки грузов из Казахстана через порты Турции превысил 15 тыс. тонн
Бизнес 16:40
Спецпрограмма ООН для экономик Центральной Азии проведет в Ашхабаде ряд мероприятий
Туркменистан 16:40