Постпред Кыргызстана при отделении ООН и глава Регионального Бюро УВКБ обсудили вопросы сотрудничества

12 сентября 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Постоянный представитель КР при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Данияр Мукашев провел встречу с директором Регионального Бюро Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) по Азии и Океании Индрикой Ратватте, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на пресс-службу МИД Кыргызстана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана с УВКБ, проектной деятельности организации в нашей стране, а также запланированное участие Министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова в Сегменте высокого уровня 70-й сессии Исполнительного Совета УВКБ 7-8 октября с.г. в Женеве, посвященного теме борьбы с безгражданством.

Ратватте очень высоко оценил усилия правительства Кыргызстана в вопросе искоренения безгражданства, подчеркнув, что наша страна стала одной из первых в мире, покончившей с данной проблемой. Он также отметил, что участие Министра иностранных дел КР в указанном мероприятии позволит Кыргызстану поделиться своим опытом в этом непростом вопросе.

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